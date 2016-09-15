中信靠全壘打追分 7局結束義大10比9領先中信
(20:25 更新7局結束)義大犀牛與中信兄弟今在新莊棒場交手，5局上義大靠著連續3支安打串聯，加上守備失誤，一口氣攻下4分，打破前4局的平手僵局，取得7比4領先，但從第6局開始兩隊都展開猛攻，中信靠著陳子豪與詹子賢的全壘打拚命追分，前7局結束義大10比9領先中信。
義大犀牛的開路先鋒胡金龍，此役首局首打席就擊出陽春炮，率球隊先馳得點，第3局則換林哲瑄發威，在張建銘被保送後，林哲瑄一棒轟出外野大牆，再為球隊攻下2分。
義大犀牛先發陳明軒，雖然第3局因控球不穩，投出3次保送形成滿壘，不過最後以三振化解危機，第4局在被擊出安打與投出保送後，隨即被換下場，可惜接替的羅華韋卻無法壓制中信打線，被鄭達鴻與張正偉擊出安打，慘遭扳平。
第5局義大攻勢再起，在張建銘擊出安打後，高國輝、林威廷與陳凱倫都接連擊出安打，加上林智勝發生守備失誤，義大攻下4分大局，不過下半局中信則靠著周思齊的陽春炮，追回1分。
第6局兩隊都展開猛攻，先是義大利用林哲瑄與高國輝的適時安打，再添2分擴大領先，但下半局中信隨即吹起反攻號角，面對義大投手林政賢，傷癒歸隊的許基宏代打擊出安打，同樣代打上陣的詹子賢也補上一安，陳子豪也把握機會，一棒擊出全壘打，追回3分。
第7局義大雖然趁著失誤，加上胡金龍安打再攻1分，但下半局中信再次開啟追分模式，詹子賢轟出2分炮，將分數追到僅剩一分差。
(中時電子報)
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