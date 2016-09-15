大谷的球尾勁不足 再快仍會被打中

火腿鬥士隊強投大谷翔平最快球速雖可達164公里，但球評遠藤一彥認為尾勁仍須加強。（美聯社資料照）

火腿鬥士隊「二刀流」好手大谷翔平，13日對歐力士猛牛隊之戰，3局上飆出164公里速球打破自己保持的日職紀錄，卻被糸井嘉男打成右外野平飛安打，有2分打點。

這麼快的球為何會被準確擊中？日本職棒球評遠藤一彥認為，大谷投球的姿勢很標準，簡直像投球機，所以能投出非常快的球，這是他的優點、也是缺點。就是說球出手時少了下壓（扣球）的力道，球往往旋轉不足、缺乏尾勁，變成「死死的快速球」。

遠藤分析，即使大谷投出160公里以上速球，打者仔細一點揮棒，仍能打成界外球，甚至有機會形成安打。這表示大谷必須加強球的尾勁，光靠球速不一定能完全壓制打者。遠藤期許大谷能夠投出即使打者知道是速球、卻打不中的「剛速球」（尾勁強）。

遠藤一彥現年61歲，曾效力日職橫濱隊，1992年引退；生涯累計134勝，退休後擔任電視球評。

(中時電子報)