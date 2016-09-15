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職棒犀象之戰，義大胡金龍無法接到難度很高的外野平飛球。（季志翔攝）

職棒犀象之戰，義大林琨笙（右）在一二壘被兄弟潘萣翔（左）夾殺出局。（季志翔攝）

職棒犀象之戰，義大胡金龍在一局上擊出全壘打。（季志翔攝）

職棒犀象之戰，義大林哲瑄在三局上擊出二分全壘打。（季志翔攝）

職棒犀象之戰，義大林威廷（右）盜二壘被兄弟林智勝（左）觸殺出局。（季志翔攝）

職棒犀象之戰，義大胡金龍無法接到難度很高的外野平飛球。

(中時)