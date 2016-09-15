殺手爆杜特蒂令誅鋤異己 25年害千命

一名前死亡小隊成員今天在菲律賓國會對菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）做出爆炸性指控，指杜特蒂槍殺一名司法部員工並下令殺掉反對者。

這名自稱是殺手的人在參議院聽證會上說，他和一群員警及前共產黨叛軍應杜特蒂之令，25年期間殺害了約1000人，其中一人活生生被丟進餵鱷魚。

許多人遭到絞殺、燒死、五馬分屍，然後埋在一名也是死亡小隊成員的員警擁有的一處採石場。其他人則被丟入海餵魚。

在參院做出這些控訴的是57歲的馬圖巴托（Edgar Matobato）。菲律賓參院正在調查杜特蒂被控打擊犯罪未時的法外行凶殺戮。警方表示，杜特蒂上任72天以來的反犯罪掃蕩已殺害3140人。

時任人權委員會主席的參議員德利馬（Leila de Lima）告訴聽證會，馬圖巴托2009年向調查小組自首，最近才在保護方案下轉為證人。

杜特蒂發言人表示，這些指控早已經過調查，且未提起任何控訴。杜特蒂兒子巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）則稱，這些證詞「只是一個瘋子的道聽塗說」。

杜特蒂發言人說，他懷疑當時擔任市長的杜特蒂真的下令殺害1000人。（譯者：中央社蔡佳伶）1050915

(中央社)