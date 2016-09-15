蓮舫當選日民進黨魁 民進黨說恭喜

台裔日籍參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，民進黨發言人邱莉莉今天說，給予最誠摯的恭賀，也期待與台灣關係深厚的蓮舫，未來能持續深化兩黨間的互動。

台裔日籍參議員蓮舫參選日本民進黨黨魁，今天下午完成投開票，蓮舫獲得過半數當選。

民進黨發言人邱莉莉今天指出，對於蓮舫的順利當選，民進黨表示最誠摯的恭賀之意，也期待與台灣關係深厚的蓮舫未來能持續深化兩黨間的互動，並強化台日兩國的關係與各項合作。1050915

(中央社)