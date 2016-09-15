英國通過中法合資核電站計畫 附新條件
外電報導，英國政府批准號稱史上最貴核電項目的辛克利角核電站計畫，其中，中資占1/3。這個計畫曾在英國新首相上任後暫停，如今核准是附加了新條件，強化英政府的干預能力。
彭博報導，英國政府批准240億美元的辛克利角核電站計畫，這是中法合資計畫，大陸國營企業中廣核集團出資60億英鎊，占總投資額的1/3，持有33.5%的股份。
中廣核集團在官方微博上也發出聲明，表示很高興英國政府批准此項目，將與法國電力集團合作，為英國提供安全和可持續的低碳能源。
鳳凰新聞則指出，英國附加的新條件包括：英國政府能在核電站建造與營運期間、法國電力出售控股權時進行干預；英國政府在未來所有核電項目中持有特別股份，政府在不知情或不同意的情況下，重要股權不能出售。
早在去年10月21日，中廣核集團和法國電力集團就簽訂了英國新建核電站的投資協議，但今年7月28日，英國新政府突然宣佈，將英中法三國合作建設的辛克利角核電項目的簽約延後到秋天才做決定。
8月9日，中國大陸駐英國大使劉曉明在英國金融時報刊發「相互信任是中英合作的基礎——辛克利角考驗中英互信」的署名文章，媒體解讀這是「中方對英發出警告」。1050915
(中央社)
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