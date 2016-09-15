朴寶劍扮浪漫王世子 送上中秋節祝福
南韓KBS「雲畫的月光」電視劇收視率穩坐同時段冠軍，劇中男主角朴寶劍今天在自己的SNS上圖文並茂為粉絲賀節，「月光最美的秋夜，希望大家度過充滿幸福笑容的一天。」
中秋節與春節是韓國人最重視的兩個節日，朴寶劍特別選在中秋節，於SNS公布照片與貼文，照片中他身穿「雲畫的月光」劇中的王世子戲服，滿臉笑容地站在山上，藍天白雲與一片綠茵草地，畫面美不勝收。
對於朴寶劍的留言與祝福，粉絲也紛紛以「帥帥的大寶劍」、「希望週一早點來」、「中秋快樂」等留言熱情回應。
朴寶劍與金裕貞連袂主演的KBS 2TV電視劇「雲畫的月光」，是目前在南韓最受歡迎的電視劇，日前播出的第7集收視率成功突破20%，第8集收視率為19.7%，穩坐同時段電視劇收視率冠軍。
南韓「體育朝鮮」報導，由於「雲畫的月光」第7集收視率成功突破20%，為了履行朴寶劍先前作出的收視率承諾，所屬經紀公司Blossom娛樂正與劇組商議，準備在首爾光化門廣場舉辦簽名會，以報答粉絲們的熱情支持。1050915
(中央社)
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