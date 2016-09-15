陸大閘蟹上市 價格比去年高近1倍
《勞動報》報導，上海的大閘蟹已開始小批量上市，不少市民選在中秋節嘗鮮品蟹，不過今年因為氣候問題，大陸的大閘蟹比去年貴很多。
東方國際水產市場上的經銷商李旭東表示，目前2兩左右的雌蟹每只賣25、26元(人民幣，下同)，但去年大約15到16元左右，等於現在的價格比去年要高70到80%了。
由於今年上半年，螃蟹產區遭遇洪澇災害，加上南方七、八月間持續高溫，造成大閘蟹個頭偏小，產量也比去年低，市場行情很難判斷。
不過中秋、十一長假這兩個節日歷來是大閘蟹消費的重要節日，光是上海市場在這兩大節日，大閘蟹銷售量有望超過1萬噸。
(旺報)
關鍵字：大閘蟹
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