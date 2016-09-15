京華城周年慶首日拚7千萬元 業績成長1成

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京華城周慶買氣佳，送出超過600萬元現金。（業者提供）

SK-II今天限量70組的青春露特惠組，一開館號碼牌就發完。（業者提供）

京華城15周年慶今天（15日）開跑，一開館SK-II限量70組的青春露特惠組號碼牌就發完；京華卡友滿百萬贈限量Dyson吸塵器開門5分鐘內也換出4台，可見買氣佳！

業者表示，今天表現較好的業種有化妝品、嬰童用品各成長2成，內衣成長1成，預計首日現金送出超過600萬元，業績可超過7000萬元，較去年同期成長1成。

由於，首四日適逢中秋連假，加碼推出刷京華卡或持Living Card當日累積滿4000天天抽Samsonite新秀麗行李箱；京華卡友滿額還有Dyson吹風機、吸塵器等限量好禮贈。

即日起至10月11日周年慶期間優惠活動多元，滿額回饋率最高可達20%。9月30日前全館當日累積滿4800送500（含400現金+100美食券），刷京華卡或持Living Card當日累積滿4800送650（含500現金+150美食券）；京華卡友於化妝品、內睡衣、香氛單筆滿2800送400（含300現金+100商品券）；於健康器材、健康食品、床墊單筆滿1萬送1200現金；持Living Card單筆滿2000抽日本環球影城、迪士尼海洋雙人行等獎。

(中時)