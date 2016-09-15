陸客在韓圍毆人 陸旅遊局：跟進處置
日前有中國大陸遊客在南韓濟州島一家餐廳，不滿因攜帶酒水遭店家勸阻，8個人圍毆餐廳老闆娘致腦出血。大陸國家旅遊局稱對事件高度重視，要依法處置涉事人士。
綜合大陸媒體報導，9日晚間，陳姓遊客等一行8人在餐館點餐以後，想拿出自己攜帶的啤酒和燒酒喝。餐館安姓女老闆和兒子稱「不能喝其他地方買來的酒水」。
陳姓遊客等8人因此在飯菜已經上桌的情況下，全部離開餐館。當老闆要求支付飯錢，陳姓遊客等人便開始圍毆老闆娘，使她頭部撞地腦出血。
此外，他們還毆打了阻止他們的鄭姓顧客等3人，導致其眼窩骨折。
涉事8個南京遊客已經被警方拘捕，其中3人獲釋，但被禁止出境。
不過，大陸國家旅遊局對此表示，根據「國家旅遊局關於旅遊不文明行為紀錄管理暫行辦法」，中國遊客在境內外旅遊過程中，違反境內外法律，造成嚴重社會不良影響，會被納入「旅遊不文明行為紀錄」。
大陸國家旅遊局指，會「密切跟進事件，會依法處置涉事人士」。1050915
(中央社)
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