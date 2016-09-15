英國央行維持利率不變

英國央行周四決策會議後宣布將基準利率維持在0.25％不變，但表示若國內經濟進一步惡化，央行仍可能在年底前降息。英國央行的9人決策委員會先前在8月降息1碼並擴大收購債券，以緩解英國脫歐對國內經濟造成的衝擊。

(工商)