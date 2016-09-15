「我是台鐵人 不是肝鐵人」晚會 今晚舉行

台灣鐵路產業工會15日晚間舉行「我是台鐵人，不是肝鐵人」晚會，由工會幹部、台鐵員工或到場聲援的其他工會代表輪流上台發表意見。（姚志平攝）

席地而坐的成員們不時喊著口號提振士氣。（姚志平攝）

台灣鐵路產業工會15日晚間舉行「我是台鐵人，不是肝鐵人」晚會，由工會幹部、台鐵員工或到場聲援的其他工會代表輪流上台發表意見。

(中時)