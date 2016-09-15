李晨陪飛西班牙慶生 范冰冰甜蜜摸頭超閃

范冰冰和李晨昨晚現身機場準備飛往西班牙，一路甜蜜牽手。（圖／取材自新浪娛樂微博）

范冰冰伸手輕撫李晨頭，互動相當有愛。（圖／取材自新浪娛樂微博）

大陸女星范冰冰和李晨因合作《武媚娘傳奇》擦出愛火，自去年大方認愛後，不時就高調放閃，讓粉絲相當期待兩人能趕快修成正果。明（16日）是范冰冰的36歲生日，李晨之前就喊話一定會陪她慶生，兩人昨晚果然就一同現身機場，甜蜜指數爆表。

范冰冰憑藉電影《我不是潘金蓮》入圍聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳女主角獎，之前她曾說過今年生日將前往西班牙參加頒獎典禮，而李晨當時被問此事，便回應「一定會陪她去！」而昨天兩人就一起現身機場，一路上不但緊緊牽手，范冰冰還寵溺地輕撫李晨的頭，秀恩愛程度一如既往，閃瞎大票網友。

(中時電子報)