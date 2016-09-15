2016全台吉祥物PK戰 票投竹縣皮皮獅

我要評比

「2016全台吉祥物PK戰@高雄」吉祥物票選活動開跑，新竹縣推派吉祥物「皮皮獅」參與票選，縣長邱鏡淳和「皮皮獅」一起懇請大家支持，讓最萌代言人獲得高票。

「皮皮獅」是台灣好行獅山線孕育而生的吉祥物，多年來在新竹縣帶領無數遊客暢遊北埔老街、峨眉「茶屋」地景藝術、獅山古道欣賞大自然之美外，也能從竹東火車站轉乘內灣支線火車到感受一線九驛風光，與台灣漫畫夢工場的魅力，可愛親切模樣，是遊客貼心的導引，更是最忠實的好朋友。

新竹縣交通旅遊處表示，這次吉祥物票選活動採網路投票方式，民眾除了投票支持外，主辦單位也舉辦抽獎活動，最大獎可獲得iPhone 6S手機，還有其他豐富獎項。

民眾可上網（http://www.2016pk.tw/vote_list/6）搜尋「2016全台吉祥物PK戰@高雄」，投票支持新竹縣吉祥物「皮皮獅」，就有機會抽到大獎，而且可以天天投票，投票次數越多越有機會抽中大獎。1050915

(中央社)