東京知事小池將成立政經墊 為建黨準備

我要評比

日本新聞網報導，剛當選東京都知事的小池百合子今天宣佈，她將成立1個「政經塾」，以期團結志同道合者推行改革。

小池今天上午由東京動身前往巴西里約熱內盧出席帕奧開幕式。她在機場回答記者有關「是否準備成立新政黨」的問題時，透露此事。

一般認為，小池組建政經塾是為建黨做準備。擔任過防衛大臣的小池，在首相安倍晉三內閣上台後，一直遭到冷落。1050915

(中央社)