富宇建設贊助公益團體 擺攤義賣
今日適逢「月圓人團圓」的中秋佳節，台中市政府自今日起一連4天舉辦「2016台中國際踩街文化節」，富宇建設率先贊助，將攤位提供慢飛家族旗下的公益團體義賣手工藝品，積極將公益團體推上舞台。
「2016台中國際踩街文化節」，台中市長林佳龍將打造成為台中市每年常態性的盛事，今日起將有踩街遊行、帶動跳、特色市集等大型活動，在台灣大道市民廣場及夏綠地公園周邊舉辦，吸引不少家庭攜家帶眷參加。
行善不遺餘力的富宇建設也挽起袖子做愛心，不僅率先贊助「2016台中國際踩街文化節」舉辦經費，且低調隱身幕後，把可以對外曝光的攤位、在人潮最多的時候，提供給慢飛家族旗下的台中慈愛智能發展中心與立達啟能訓練中心義賣襪子、手工皂、車縫小物等產品。
富宇慈善基金會執行長張宇承表示，除以贊助方式關懷弱勢，同時也持續思考如何將公益關懷做得更深更廣，無論是號召企業購買公益月餅，或是提供機會與場地讓公益團體義賣，都是鼓勵弱勢族群自食其力的做法。
富宇建設多年來購買公益月餅幫助弱勢，今年也廣邀企業界一起參與，分別向新竹仁愛社會福利基金會及慢飛家族－立達啟能訓練中心購買數百盒、總計近千盒的月餅分送給客戶。
張宇承說，富宇慈善基金會8成預算挹注在扶助弱勢團體等社會公益層面，期盼這些資源可以在幫助真正需要的人之餘，也能帶動企業界一起從事社會公益的風氣。
(工商)
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