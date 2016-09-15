拚現金 陸超市月餅大拍賣
15日是中秋節，大陸超市月餅銷售也進入尾聲，包括稻香村、大三元等多種月餅禮盒均打出了七折銷售廣告，散裝月餅也由原來6元（人民幣，下同）一個變成6個10元，拚現金的意味很濃。
《北京晨報》報導，經探訪多家超市，發現月餅從14日晚間已進入最後大拍賣階段。不論是知名度高的老字號月餅禮盒，或名氣不大的散裝月餅，都有著至少八折的活動價，甚至有些禮盒價格較上一周「腰斬」。
在物美超市，買月餅「滿100立減50」的海報被醒目張貼。其他超市的月餅展台也都貼出了「最後促銷」、「驚爆價」的廣告。售貨員說，原價一盒12個月餅裝的禮盒已從168元降至59元。
(旺報)
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