敘關鍵道路撤軍 人道物資等進阿勒坡

我要評比

敘利亞脆弱的停火依照俄羅斯和美國協議已延長48小時。反抗軍官員說，作戰人員今天撤出通往阿勒坡一條兵家必爭的道路後，人道救援物資預計明天可抵達飽受戰火肆虐的阿勒坡。

阿勒坡反抗軍團體Fastaqim官員馬拉海夫基（Zakaria Malahifji）對路透社說：「今天理應撤退，援助物資明天可進去。應要這樣進行，但沒什麼可以寄望。」

美國和俄羅斯達成的協議，除了12日開始生效的停火，便是運送物資。敘利亞政府軍和反抗軍相互指責對方多次違反協議，不過整體而言，暴力已降低。

敘利亞脆弱的停火依照俄美協議延長48小時。美國國務院昨晚說，國務卿凱瑞（John Kerry）及俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergai Lavrov）對話同意延長停火。

國務院發言人唐納（Mark Toner）對記者說，兩人認同「儘管傳出零星暴力，整體而言，停火有效，我要說，暴力較前幾天、前幾週大幅降低。」（譯者：中央社羅苑韶）1050915

(中央社)