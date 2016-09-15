敘關鍵道路撤軍 人道物資等進阿勒坡
敘利亞脆弱的停火依照俄羅斯和美國協議已延長48小時。反抗軍官員說，作戰人員今天撤出通往阿勒坡一條兵家必爭的道路後，人道救援物資預計明天可抵達飽受戰火肆虐的阿勒坡。
阿勒坡反抗軍團體Fastaqim官員馬拉海夫基（Zakaria Malahifji）對路透社說：「今天理應撤退，援助物資明天可進去。應要這樣進行，但沒什麼可以寄望。」
美國和俄羅斯達成的協議，除了12日開始生效的停火，便是運送物資。敘利亞政府軍和反抗軍相互指責對方多次違反協議，不過整體而言，暴力已降低。
敘利亞脆弱的停火依照俄美協議延長48小時。美國國務院昨晚說，國務卿凱瑞（John Kerry）及俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergai Lavrov）對話同意延長停火。
國務院發言人唐納（Mark Toner）對記者說，兩人認同「儘管傳出零星暴力，整體而言，停火有效，我要說，暴力較前幾天、前幾週大幅降低。」（譯者：中央社羅苑韶）1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。