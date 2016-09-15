台東紅葉村土石流 縣長：研議整治方案

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強颱莫蘭蒂造成台東縣延平鄉紅葉村紅葉國小後方大坍方，台東縣長黃健庭上午前往探視慰問，並表示未來也將與農委會研議根本解決紅葉村土石流災害衝擊的整治及重建方案。

今天清晨的大坍方，土石流入部落及民宅，鄉公所緊急請求縣府災害應變中心派國軍協助撤離百餘位村民，前往桃源國小安置。黃健庭指示鄉公所給予妥善照顧，並由社會處協調紅十字會、自來水公司改善安置環境，包括床墊、飲水、食物的供應無虞。

黃健庭表示，大面積的土石崩塌已危及村民生命財產安全，必須執行全村撤離，將民眾暫時安置在桃源國小，除了自來水公司早日修復桃源村民眾飲水與水車服務，也感謝慈濟烹煮供餐，讓民眾食物供應無虞。

由於再過兩天學校開學，目前只是短暫收容安置的措施，長遠的安置計畫希望能與台東戒治所協調提供空間，未來縣府將與農委會水保局研議，根本解決紅葉村土石流災害衝擊的整治及重建方案，進一步保障週邊區域居民安全。

包括縣府社會處長曹劍秋、農業處長許瑞貴、陸軍台東地區指揮部指揮官林帝志將軍、台東縣後備指揮部指揮官吳國良上校今天也陪同前往桃源國小探視慰問收容村民。

延平鄉長胡榮典、縣議員胡秋金及多位代表等在場向黃健庭說明發生當時情況，以及目前撤離安置的作業，胡榮典也要求縣府協助向水公司爭取桃源村早日供水，或是提供水車服務，不然災民無法盥洗。1050915

(中央社)