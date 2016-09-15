罕見赤蠵龜擱淺 岸巡72大隊救援

颱風過後，一隻罕見保育類的赤蠵龜，今天傍晚意外擱淺在白沙後寮客公廟附近暗礁，所幸被岸巡72大隊通樑安檢所灘岸搜索勤務時發現，即刻救援，並交由澎湖縣農漁局保育單位處理。

澎湖農漁局保育科表示，這隻罕見的赤蠵龜，身上並無明顯外傷，體長為62公分、寬42公分，先行帶回海龜收容中心觀察和檢查，擇期野放，這也是今年首度發現的赤蠵龜。

岸巡72大隊通樑安檢所副所長曾仲元，今天傍晚5時許，在執行灘岸搜索勤務時，在白沙後寮客公廟附近暗礁淺灘受困的赤蠵龜，安檢所人員立即以濕毛巾覆蓋避免其脫水，通報澎湖縣政府農漁局保育科協助處理。1050915

(中央社)