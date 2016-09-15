香港與廣東簽署首份「一帶一路」合作書

港府日前與廣東省政府簽署了首個關於「一帶一路」的合作意見書，未來雙方將鼓勵、支持及引導粵港兩地企業攜手到「一帶一路」沿線國家投資合作，包括深化國際貿易服務合作，推動香港作為國際貿易中心和廣東作為世界級製造業基地的優勢互補。

(工商)