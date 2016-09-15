台鐵南迴線4小時搶通

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台鐵南迴線。（本報資料照片）

台鐵314次自強號今天下午3時許行經枋野至加祿間17.7公里處路段，因大雨造成路旁土石崩落約50公分高，而撞到土推事故，經搶修已於晚間7時40分恢復正常行駛，以時速30公里慢行。

(中時)