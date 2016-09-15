爸媽臉書狂曬成長照 女孩怒告侵犯隱私

一名奧地利女孩因為不滿父母在臉書上傳數百張她還是孩提時的生活照片，讓她十分難堪與痛苦，認為侵犯她的個人隱私，一狀告上法院。

這名已經18歲的女孩表示，從2009年她還只是11歲孩童開始，她的父母就在他們的臉書上大量上傳她的私人照片，包括坐在馬桶上廁所，甚至她還在襁褓中、沒穿衣服的照片都被放到臉書上，照片總數超過500張。

奧地利當地報（The Local Austria）引述女孩的話表示，這些照片讓她十分難堪與痛苦。女孩認為她的父母毫無羞恥心，也沒有極限，她生命中的所有階段都被拍了下來，並放到公共網站上，被迫和父母超過700名臉友「分享」。

儘管多次向父母要求撤下這些照片，但她的父母絲毫不予理會，女孩無可奈何，只好透過司法途徑對父母提告，希望讓她的父母知道自己有多認真看待這件事。

不過，即使如此，女孩的父親拒絕撤下上傳臉書的照片，因為照片是他拍攝的，他認為理當擁有公布照片的權利，何況這是他的小孩，上傳照片的目的是為了留下家庭相簿，和朋友分享。

女孩的委任律師拉米（Michael Rami）研判，只要能證明這些照片對他的當事人生活帶來負面影響，勝訴的機會很大，如果女孩父母敗訴，他們將必須賠償女孩的精神損失與訴訟費用。這項訴訟預計11月開庭。

在社群網站崛起之後，父母上傳子女照片引發的爭議不斷，許多子女成年後會要求父母撤下他們孩提時被拍下、讓他們覺得尷尬不堪的照片。

法國當局即曾提醒父母盡量不要上傳子女的照片，且根據法國法律，任何人在未經許可下上傳他人照片，可能會面臨1年徒刑或鉅額罰款，即使是家庭成員。

德國則沒有類似的法規，但警方也呼籲父母尊重孩子隱私，因為這些照片可能會被有心人拿去做性幻想等不堪行為之用，也可能對孩子日後的社交生活帶來困擾。1050915

(中央社)