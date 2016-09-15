大馬茲卡病毒2種型 衛生部持平看待

馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subra Maniam）表示，在目前受感染的6名茲卡病患者中，存在了2種不同型的茲卡病毒，即「亞洲型」與「非洲型」。

他發表聲明表示，首名病患經過鑑定後，證實感染「非洲型」茲卡病毒；至於來自沙巴的第二名患者感染的是「亞洲型」茲卡病毒。目前這兩種病毒暫無法判斷風險程度，為了安全起見，衛生部將採取同樣的預防態度看待，並會在發生茲卡病例的周遭環境進行更多預防工作。

聲明說，目前仍無法確認在大馬的茲卡病毒是否會導致小頭症，因此衛生部將根據巴西的例子給予勸告及採取相應的防範措施，包括受感染孕婦的墮胎準則。不過，一切都需要透過內閣及國家伊斯蘭裁決理事會討論後，才會獲得最後共識。

從9月1至13日，大馬衛生部共為79名有茲卡病毒症狀的人士進行檢測，報告結果皆呈陰性反應，目前累積病例有6宗。1050915

(中央社)