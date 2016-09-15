王柏融單季173安 打破中職本土紀錄

王柏融打破本土球員單季安打紀錄。(范揚光攝)

Lamigo桃猿新生代強打王柏融15日賽前累積170支安打，在聯盟安打排行榜上遙遙領先，而15日面對統一獅，他前3打數都敲安打，生涯累積173安，打破中信兄弟張正偉在2012年寫下中職本土球員單季最多安紀錄(172安)，繼續挑戰興農牛隊洋砲威納斯在2009年締造的單季176安聯盟記錄。

(中時)