糸井嘉男三響炮 火腿不敵歐力士

歐力士的糸井嘉男今轟出單場三響炮，率隊贏球。(中時資料照 圖/截自太平洋聯盟TV臉書)

日職日本火腿今迎戰歐力士，歐力士靠著糸井嘉男的單場三響炮，加上先發投手金子千尋7.2局好投，終場以5比1擊敗火腿，我國旅日好手陽岱鋼則有一安打表現。

此役歐力士前2局就靠著糸井嘉男的火燙手感，連兩打席擊出全壘打，讓球隊取得4分領先，第7局糸井嘉男又開轟，完成單場三響炮，日本火腿打線則完全遭到歐力士先發金子千尋壓制，前7局僅擊出1支安打。

火腿直到第8局，才靠著陽岱鋼的2壘安打打開攻勢，中島卓也與西川遙輝接連敲安，終於讓分數破蛋，但還是無法挽回頹勢，終場火腿以1比5落敗，陽岱鋼此役3打數1安打，打擊率來到2成97。

(中時電子報)