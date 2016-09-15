河北無證售屋 警調查

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河北固安一處預售屋無證銷售，固安縣委宣傳部表示，售賣方涉嫌詐騙，警方已介入調查此事。

《京華時報》14日報導，該售樓處位於北京大興嘉悅廣場6號樓某房，銷售人員宣稱，從8月21日至9月10日，該樓盤已被認購300多套，他們已到手近6千萬元人民幣，並明確稱該項目沒有房地產預售所需的任何證件。

據嘉悅廣場物業介紹，該銷售處在本周一上午8時30分還正常上班，但9時43分工作人員突然全部撤走，並在玻璃門貼上「周一、二休息」的通知。

至於該銷售處是否涉及不法經營，經媒體報導後，固安縣委、縣政府高度重視，迅速召集相關部門召開會議。經調查，該報導涉及的廊坊泰鼎房地產開發有限公司在大興區設點售樓的行為已經涉嫌詐騙。

(旺報)