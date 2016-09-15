澎湖望安道路中斷 岸巡官兵協助清路樹

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颱風莫蘭蒂侵襲澎湖，造成多處災情，望安島上唯一環島公路遭倒塌路樹橫阻，無法通行，岸巡7總隊潭門安檢所動員官兵協助清除，讓道路恢復順暢。

岸巡7總隊潭門安檢所今天下午得知望安鄉環島道路，因莫蘭蒂颱風侵襲導致道路無法通行後，因公所人力有限，潭門安檢所官兵主動投入協助清運，讓道路復通行。

望安鄉長許賢德感謝岸巡人員的適時支援，讓島上的交通速恢復暢行。1050915

(中央社)