陸女星鄭爽橫店開韓式炸雞店傳被砸

鄭爽開的炸雞店傳被歹徒砸。（取自新浪微博＠鄭小爽family）

不少明星因為長年在橫店影視城拍戲，因而就近在當地開店，女星鄭爽2014年即在橫店鎮康莊南街開了一家韓式炸雞店「小蛋殼」，今年6月剛滿2周年，沒想到今天（9月15日）卻有粉絲爆料，表示這家炸雞店日前被不明人士砸店，鄭爽的父親想報警，但鄭爽不想鬧大，低調淡化。

消息曝光後，立刻登上微博搜索榜。有粉絲私下表示，砸店是不喜歡鄭爽的人士幹的；也有一說是消費者不滿食物訂價太高所以砸店。據瞭解，被鄭爽稱為「第2個家」的炸雞店「小蛋殼」，並沒有在橫店影視城的旅遊景區內，但訂價偏高，每隻雞腿14元（人民幣，下同）、雞翅2隻10元，炸雞排每份79元，飲料約為12~24元，疑似與消費者期待不同，才會激憤砸店。不過，鄭爽及其經紀人都沒有回應此事，店面目前也看不到曾經被砸的痕跡。

(旺報)