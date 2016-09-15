印度與大陸競造軍艦 盼擁212艘船艦
印度與中國大陸展開造艦競賽，印度海軍盼在2027年擁有212艘船艦。
「印度新聞信託社」（PTI）報導，由印度孟買國營馬札岡造船廠（Mazagon Shipyard）在計畫15B（Project 15B）下建造的第2艘「維沙哈巴南」級（Visakhapatnam class）隱形飛彈驅逐艦，將以印度城市「莫爾穆加奧」（Mormugao）命名，於17日移交印度海軍。
印度海軍希望這項「計畫15B」的本土化自製率，能達到68%。
印度海軍還希望能在2018年，也就是兩年後完成首艘自製航空母艦，印度政府也正考慮之後再自行建造第2艘航艦。
印度海軍中將帕比（GS Pabby）表示，印度海軍希望在2027年，艦隊擁有212艘軍艦；但這個目標當然很有挑戰性，必須非常努力才能達成。
帕比指出，印度海軍去年已接收5艘新造船艦，包括3艘軍艦。這是印度海軍第1次同時製造這麼多軍艦，包括計畫15A（又稱「加爾各答級」（Kolkata class）隱形驅逐艦）和計畫15B兩款軍艦。
印度政府是在2011年批准以2970億盧比（約近新台幣1465億元）建造4艘「維沙哈巴南」級飛彈驅逐艦，首艘於去年4月20日下水移交海軍。
帕比說，過去6年是孟買馬札岡船廠的黃金年代，從2010年起，船廠幾乎每一年都有1艘主要戰艦移交給海軍。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。