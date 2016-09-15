印度與大陸競造軍艦 盼擁212艘船艦

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印度與中國大陸展開造艦競賽，印度海軍盼在2027年擁有212艘船艦。

「印度新聞信託社」（PTI）報導，由印度孟買國營馬札岡造船廠（Mazagon Shipyard）在計畫15B（Project 15B）下建造的第2艘「維沙哈巴南」級（Visakhapatnam class）隱形飛彈驅逐艦，將以印度城市「莫爾穆加奧」（Mormugao）命名，於17日移交印度海軍。

印度海軍希望這項「計畫15B」的本土化自製率，能達到68%。

印度海軍還希望能在2018年，也就是兩年後完成首艘自製航空母艦，印度政府也正考慮之後再自行建造第2艘航艦。

印度海軍中將帕比（GS Pabby）表示，印度海軍希望在2027年，艦隊擁有212艘軍艦；但這個目標當然很有挑戰性，必須非常努力才能達成。

帕比指出，印度海軍去年已接收5艘新造船艦，包括3艘軍艦。這是印度海軍第1次同時製造這麼多軍艦，包括計畫15A（又稱「加爾各答級」（Kolkata class）隱形驅逐艦）和計畫15B兩款軍艦。

印度政府是在2011年批准以2970億盧比（約近新台幣1465億元）建造4艘「維沙哈巴南」級飛彈驅逐艦，首艘於去年4月20日下水移交海軍。

帕比說，過去6年是孟買馬札岡船廠的黃金年代，從2010年起，船廠幾乎每一年都有1艘主要戰艦移交給海軍。1050915

(中央社)