iPhone 7大陸市場預購熱度高

蘋果iPhone 7系列新手機16日正式發售。陸媒報導，iPhone 7儘管被不少人批評創新不足，但預約量比以往高，預計實際銷量會超過iPhone 6s，或至少維持相同水準。

財新網報導，蘋果手機的主要銷售管道是大陸三大電信營運商，也就是中國移動、中國聯通和中國電信。目前為止，中國移動的iPhone 7預訂量跟去年iPhone 6的預訂量基本持平；中國聯通補貼較高，北京聯通的iPhone 7預訂量比去年同期高3倍。不過，三大業者尚未統計具體數據。

報導引述市場調研機構賽諾副總經理孫琦說，從各方管道反映的情況來看，iPhone 7預約量相較以往有所提升，預計iPhone 7實際的銷量會超過iPhone 6s水準，或至少與6s的水準持平。

報導稱，蘋果無論在財務還是產品上都走入下滑階段，蘋果在今年第三會計季度售出4039.9萬部iPhone手機，比去年同期下降15%；實現總營收424億美元，年減14.5%；在大中華區的營收88.5億美元，較去年同期下降33%。

一位業界資深人士分析，整個手機行業目前出現大的革命性創新已經非常困難，但蘋果的iPhone 7品質上還是有保障。

他指出，iPhone 7在9月8日推出的時間點也很好，一方面中國大陸的手機廠商推出旗艦產品已有一段時間，熱度有所消減；一方面競爭對手三星又頻傳手機電池爆炸，多少影響了用戶的選擇。1050915

(中央社)