陸小額偽鈔興起 快遞當運鈔員
在大陸一些省市的市場中，賣小額人民幣假鈔正流行，業者還用暗語稱呼5、10、20元紙鈔，避免警方追緝。
《成都商報》報導，假鈔業者是透過QQ群經營生意，成員幾乎覆蓋了大陸各地，大家交流時都使用「暗語」，面值100元的偽幣稱為「紅牛」或「紅貨」，面值50元的叫「青蛙」，20元偽幣稱「黃貨」，10元偽幣稱「藍貨」，5元偽幣稱「紫貨」。
業者透過去菜市場或商家買東西洗錢，但商家大多只看百元大鈔，也讓這些偽鈔有了漏洞可鑽。大部份的商家就算收到小額的偽幣，大多會選擇忍氣吞聲，不會報警。
儘管大陸對假鈔的處罰相當嚴厲，情節特別嚴重的處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。不過，還是有很多不法分子鋌而走險，大做非法的偽鈔生意，透過快遞運送偽鈔，包裹打開，一捆又一捆的小額偽鈔映入眼簾。
(旺報)
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