學者批中秋烤肉是「文化素養貧乏」 呂秋遠回酸：不然要幹嘛

中秋佳節，許多民眾皆會與親友一起烤肉歡慶。此為示意圖，與本新聞無關。（圖 ／中時電子報資料照）

中秋月圓人團圓，許多民眾皆會與家人、好友齊聚，一同烤肉歡慶佳節；不過昨（14）日有學者於臉書發文，直喊誰說過中秋非烤肉不可？認為此舉，「顯示台灣人文化素養的貧乏。」對此，律師呂秋遠今日特於臉書回酸，「林北就是人文素養貧乏啦，怎樣！不然中秋節要幹嘛？」

昨日逢颱風侵襲台灣，學者李筱峰於臉書發文，表示中秋遇颱風相當掃興，不過從另一個角度思考，卻也非完全無好處，「起碼可以減少許多庸俗難耐的街頭烤肉！」

「誰說台灣人過中秋非烤肉不可？」李筱峰直批這種由一家醬油公司的促銷廣告，卻引起後續國人一窩蜂的跟風，「顯示台灣人文化素養的貧乏。」他更補充，為了這種庸俗無知的街頭烤肉，要犧牲許多無罪的生命，真是罪惡！

對於李筱峰批評中秋烤肉的言論，呂秋遠今日特別憤慨地於臉書發文，開頭便直白地說道，「林北就是人文素養貧乏啦，怎樣！」並反問，「不然中秋節要幹嘛？」

呂秋遠認為所謂的中秋節，「不就是開心烤肉養肥喝醉聊天打屁抓寶可夢的一個可愛夜晚嗎？」他更直指，若在中秋佳節烤肉時，問家人加薪沒、找到工作沒、考上沒、交女友沒、何時結婚、何時生小孩等敏感話題，「才是沒有人文素養好嗎？」

貼文一出立刻獲得許多網友認同，紛紛表示，「慶祝什麼節日只是藉口，重點是親友聚在一起的時間。」「難道以前的人端午節都會去投江？」「我愛這篇文的起手式。」還有不少人PO出自己正在烤肉的食物照來回應。

(中時電子報)