莫蘭蒂風災 全台支援金門救災

莫蘭蒂颱風襲台，對金門造成不少災情，全台各縣市紛紛支援器械、人力協助金門復原。

台北市政府支援鏈鋸50部、人力7名；新北市政府支援鏈鋸20部；台中市支援鏈鋸65部、人力5名；彰化縣支援鏈鋸9部；南投縣支援鏈鋸12部；桃園市支援鏈鋸10部；台電支援人力20名及相關個人裝備，總計鏈鋸166部，人力32名。

所有人力及機械於今（15）日下午5時許由松山機場起飛，降落台中清泉崗機場，清泉崗機場裝載後再次起飛，下午6時52分降落金門尚義機場，由金門縣政府人員接駁。

(中時)