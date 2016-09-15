中俄聯合軍演 進入海上聯合行動階段
中國大陸與俄國「海上聯合—2016」軍事演習的雙方參演艦艇，15日離開湛江某軍港，前往預定海域集結。未來幾天，將進行聯合立體奪控島礁等多項聯合演練。
新華社報導，中國解放軍海軍廣州艦、黃山艦、鄭州艦下午駛離碼頭。隨後，其他參演艦艇也陸續啟航前往預定海域。
報導說，這次演習，中俄雙方共派出水面艦艇13艘、潛艇2艘，定翼機11架、艦載直升機10架，海軍陸戰隊員256人以及部分兩棲裝甲裝備。
根據中俄聯合演習計劃方案，聯演分為演習準備階段、海上聯合行動實施階段和演習總結階段。
演習準備階段主要在岸港展開。期間，中俄雙方參演人員圖上推演並交流研討，兩軍陸戰隊員進行多次聯合訓練。
在海上聯合行動實施階段，報導表示，中俄雙方參演艦艇將分成紅方和藍方，首次以「背靠背」方式開展對抗演練。其中，紅方由2個中俄混合艦艇編隊、1個登陸群、1個航空兵群組成。
飛彈驅逐艦廣州艦和「維諾格拉多夫海軍上將號」驅逐艦分別為2個編隊的指揮艦，昆侖山艦為登陸群指揮艦。
藍方由飛彈驅逐艦鄭州艦、2艘潛艇、數架殲轟7A飛機、1架艦載警戒直升機和數十名海軍陸戰隊員組成。鄭州艦是藍方指揮艦。
報導說，未來幾天中俄雙方將先後進行聯合防空、聯合反潛、聯合保交、聯合海空尋殲、聯合立體奪控島礁、聯合搜救、聯合登臨檢查、錨地防禦、實際使用武器等多項演練科目。
其中，聯合立體奪控島礁是中俄兩國海軍首次實施的聯合演練科目。1050915
(中央社)
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