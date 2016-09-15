颱風假放不放？ 氣象專家吳德榮說話了！

吳德榮表示，颱風假是避免民眾受災而實施的；圖為莫蘭蒂颱風吹倒路樹，壓垮路邊的車輛。（本報資料照片）

莫蘭蒂颱風雖已遠離，但對於颱風假的放與不放，仍存在許多爭議。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」撰文〈颱風假吵翻天，該怪誰？〉，認為怪老天、怪氣象局報不準、怪首長決策緩慢、怪民眾標準太高，這樣是沒用的。

吳德榮表示，氣象局只能預報颱風，但因為觀測資料不足，預報會有誤差。因此，決策首長使用有誤差的預報，自然不會每次都正確。而且，第二天清晨的資料會比前一晚的來得準確，不應該要求決策首長前一晚就做出決策，這樣只是增加錯誤的機率。

吳德榮說，颱風假是避免民眾受災害而實施的，所以應該採事後認定，若實際風雨未達停班、停課標準，再擇日補上。這樣不但可以減少壓力，避免誤差的資料造成「該放未放」。以「多放」來彌補預報資料存有誤差的事實，對勞、資雙方也都比較公平。

吳德榮也呼籲大家多包容，畢竟「颱風假」的目的是減少全民受災的機率。

(中時)