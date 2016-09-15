南部基地台受創 中華電搶修近半

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莫蘭蒂強颱重創台灣南部，也導致中華電信於屏東、高雄、台南、金門縣市超過500個站點的基地台暫時無法提供手機通信服務，經中華電信搶修後，今天下午已恢復近半數受損站點的通訊服務。

中央社報導，經中華電信超過500個站點的基地台受損，經緊急派員搶修後，15日下午即已恢復近半數受損站點的通訊服務，預計於18日前，除道路中斷及特殊困難站點外，都能恢復通信。

中華電信行動通信分公司總經理林國豐表示，今天中秋節一早，即動員嘉南、高屏等地百餘人力，調派車輛、移動式基地台等大量救災設備與資源，積極展開搶修作業，以期儘早恢復手機通信。

中華電信表示，此次雖有17級陣風肆虐，站台受損嚴重，但尚未發生有鄉鎮完全失去行動通信的現象，包含風力最強的蘭嶼、恆春、澎湖和金門地區，各鄉鎮的災情通報和救災指揮中心作業均能第一時間有效展開，加速災情修復作業。

(集團連線報導)