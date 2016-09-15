金銀銅牌添加鋼珠 帕運讓選手聽見勝利
里約帕拉林匹克運動會，讓奪牌選手聽見勝利的聲音。今年帕運推出暖心新設計，讓獎牌能搖出聲音，當中金牌最響亮。視力受損的奪牌選手們掩不住興奮，紛紛將手中獎牌放到耳朵旁，傾聽勝利。
美國「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，負責這項新設計的柏伯特（Victor Hugo Berbert）告訴美國「國際財經日報」（International Business Times），他希望這項新巧思，能促使更多提升參與感的新設計出現。
根據奧運及帕運組織委員會網站，帕運2642面獎牌每面都放入鋼珠，讓金銀銅牌能發出不同大小的聲響。
銅牌有16顆鋼珠，銀牌20顆，金牌28顆，因此搖晃能發出最大聲響。
所有獎牌上頭也有「2016年里約帕運」的點字。
目的是要給予視力受損的選手們更個人的紀念。
設計團隊花數月增添這項新設計，完成後對成果感到滿意。2016夏季奧運品牌經理馬丁斯（Tania Martins）說：「我們稱這是『勝利的聲音』。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050915
(中央社)
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