複音口琴百人大合奏 紀念王慶勳

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適逢「中國口琴音樂之父」、前中華口琴會總會長王慶勳逝世40週年暨110歲冥誕，紀念音樂會明晚登場，以複音口琴百人大合奏，感念王慶勳對口琴音樂貢獻。

王慶勳1906年生於彰化，中學自修口琴樂理、課餘苦練琴藝，16歲前往中國大陸福建廈門求學，1929年在上海成立中華口琴會，20年內發展到35個分會，包括海外的新加坡、菲律賓與華南、華東、華北各大城市，被譽為「中國口琴音樂之父」。

感念王慶勳致力推動口琴音樂，明晚6時30分在台北福華國際文教會館卓越堂舉辦免費口琴演奏會；下午4時起卓越堂外有「王慶勳總會長紀念特展」，展出王慶勳和中華口琴會有關珍貴文物。

主辦單位中華口琴會聯誼會也出版「口琴的力量--王慶勳先生點燃的音樂之心」，記述王慶勳及學生們投入口琴音樂的經驗與記憶，紀念王慶勳發展口琴音樂堅苦卓絕的一生。

中華口琴會聯誼會召集人陳賢銘說，演奏會許多成員是高中或大學時，因王慶勳教導或參加中華口琴會輔導的口琴社，喜歡上吹口琴。即便後來中華口琴會停止運作，仍不忘當年吹口琴的青春時光與深厚友情。

他表示，團員年齡從高中生到70多歲退休人士，年紀差距50歲以上。將特別精選王慶勳最受歡迎的口琴創作和長期受喜愛曲目，以及全台首演的浪漫曲口琴協奏曲，百人同台讓大家欣賞優美音樂。1050915

(中央社)