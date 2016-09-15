小英視察恆春半島災情 過家門而不入
強颱莫蘭蒂肆虐屏東，佳冬鄉羌園積水一夜未退又停電，居民叫苦連天，總統蔡英文中秋節下午親赴災區視察淹水狀況，縣長潘孟安隨侍在側涉水勘災，旋即南下趕往此次颱風損慘重的恆春基督教醫院，還有觀光產業聯盟前來陳情，盼中央協助墾丁走出低潮。
強颱來襲加上海水倒灌，佳冬鄉羌園、焰塭、六根等3村水淹及腰，3村共有600多人受困，總統蔡英文為此特地南下勘災，下午穿著雨鞋走進淹水災區，災民一見總統親臨，紛紛向蔡英文哭訴家園再度成災之苦，希望總統快將積水抽離並恢復供電。
「我吃粽子都吃到流淚了，能不能幫幫我們！」1名受災婦向蔡英文說，每次淹水他家必中獎，吃國軍運送的物資吃到都想哭了，盼政府協助，不要再讓他家淹水，蔡英文聽聞後，立即回答加調抽水機，潘孟安也在一旁解釋電會盡快恢復。
小英車隊南下經過故鄉楓港，過門而不入直往恆春鎮，蔡英文表示，由於恆春地區災情較嚴重，因此直接到恆基查看風災毀損狀況。
蔡英文視查恆基復健科及急診等，因屋頂被掀，精密醫療儀器被雨淋的災情，也關心護理之家的長輩及高齡83歲的榮譽院長兼眼科醫師陳雲址冒著風雨醫治眼角遭鐵皮割傷的病患，並至病房關心颱風天來恆基待產，並於中秋節順利生產的新手媽媽。
「盼比照台東，在災後有筆資金讓墾丁觀光業迅速恢復元氣。」恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東到恆基向總統陳情，他指出，總統已當面答應，會迅速交代辦理，他補充，此外還有政府提出300億元的企業優惠貸款，也盼政府在風災後把屏東列入優先縣市，讓這個觀光大鎮面對陸客縮減與颱風肆虐，能重新站起來。
(中時)
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