無懼颱風 吳慷仁、邵雨薇搶拍《我的禮物》殺青戲

吳慷仁（右）、邵雨薇合作主演《我的禮物》，探討親人罹癌的煎熬過程。（緯來電影台提供）

緯來電影台自製電影《我的禮物》昨天（9月14日）在莫蘭蒂颱風威脅中，終於拍完最後一場戲殺青，貼心的劇組還替本月壽星邵雨薇提前慶生，安排施名帥與魏文俊唱著生日歌手捧蛋糕出場，讓邵雨薇驚喜又害羞大呼：「和這個劇組拍戲真的太幸福了！」工作人員笑說，雖然外頭強風豪雨一陣陣，但拍片現場超溫馨。

《我的禮物》故事描述事業有成的建築師（吳慷仁飾），接獲妻子（邵雨薇飾）懷孕消息喜不自勝，似乎篤定成為人生勝利組，卻意外得知自己罹患骨癌的惡耗，面臨人生中痛苦的轉捩點。

該片8月中旬開鏡，昨天在宜蘭拍最後一場殺青戲，卻碰上莫蘭蒂颱風來襲，拍攝途中瞬間變天，工作人員冒著大雨收拾，狂風暴雨差點讓器材泡湯！導演王鼎霖表示：「辛苦工作人員了！這次有好演員、攝影師、燈光、成音、美術、造型專業團隊一起合作，讓我們能順利完成拍攝，尤其是演員們的表現好到讓我驚訝，只要1、2個鏡頭就能達到我要的感覺；也很感謝老天爺的幫忙，當天原本氣象預測該下雨時卻沒下，也讓我們在颱風天風雨尚未變強時順利殺青」。

施名帥在劇中飾演男主角吳慷仁的麻吉死黨，2人從學生時代就認識，在吳慷仁面對生離死別的過程中，給予許多精神支援。事實上，施名帥與吳慷仁私下原本來就是好友，不論戲劇合作、表演、生活上都密不可分，合作拍片非常有默契。

施名帥笑說：「劇中亞如是一個調劑的角色，導演給很多空間，劇本只是一個架構，對詞走本時會有很多真實的反應，有時跟慷仁演到導演卡了，我們兩個還沒完，繼續玩下去。」吳慷仁也開心表示：「我跟施名帥私交夠，可以瘋癲的不照劇本走，反而擦出不少火花，讓觀眾看起來更自然」。

(旺報)