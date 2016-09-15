搭地鐵沒人讓座 懷孕女星PO文反挨譙

奧利維亞魏爾德懷有第二胎身孕。(達志影像)

奧利維亞魏爾德PO文抱怨搭地鐵沒人讓座。(取自奧利維亞魏爾德推特)

曾演出《創：光速戰記》的好萊塢女星奧利維亞魏爾德(Olivia Wilde)，目前懷有第二胎身孕。大腹便便的她，今日突然在社群網站開砲，稱自己搭地鐵時沒人讓座，氣得她好想當場就生產，看看乘客會不會繼續無視她這位孕婦存在。

奧莉維亞日前突然在網上諷刺寫下不讓座給孕婦的現象，「沒什麼大不了的，一個身強體壯的人地鐵乘客不會把你的位置讓給孕婦。我就站在你的右手邊而已，真希望我能當場分娩。」

不過她的遭遇竟然遭網友反諷，「不是我讓妳懷孕的，妳有錢可以去搭uber或計程車」，讓歌手約翰傳奇也看不下去，轉PO該網友留言寫下「可悲」二字。

(中時電子報)