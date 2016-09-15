颱風災情 墾丁觀光業損失上看3億元
墾丁旅宿業原本寄望在中秋連假能彌補暑假縮減的陸客客源，不料因強颱攪局無法營業，墾丁各大飯店與民宿屋瓦被掀、房間淹水、造景與招牌等，都損壞不少，恆春半島觀光產業聯盟表示，硬體加上住宿、餐飲營業，中秋前夕與當日損失上看3億元。
莫蘭蒂颱風壓境恆春半島，讓原本近滿房的墾丁地區住宿業，遭遇一波退房潮，墾丁福華中秋當日住房率僅5成，凱撒飯店則6成，各民宿則平均不到4成，14日墾丁大街還遭遇停電6小時，且無店家販賣熟食，讓零星的遊客像饑民般，冒風雨外出覓食。
連遊客最愛來場星空配啤酒的小灣沙灘，木質戶外迷你BAR、淋浴間全毀，一片狼籍；戲水熱門的南灣，岸邊業者綁好的香蕉船、陽傘等遊憩用品，也被大浪捲的散落在沙灘。
就有業者憂心，這次風災不僅物質上損失，恐怕連遊客對墾丁的信心也盡失。
一家摩洛哥古帝國宮廷風格的民宿業者無奈表示，民宿是小本經營，房屋結構不比五星級大飯店，但歷經強勁落山風皆安然無恙，但這次強颱過境，屋瓦掀、水塔滾、房間濕，為了讓遊客印象停留在墾丁美好的模樣，因此忍痛主動請房客退房，並決定中秋連假期間不營業。
恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，初步估計14與15日墾丁地區飯店與民宿的營業損失就近2億元，他解釋，因連假住宿費比平常貴近1倍，加上住宿、用餐、購物等消費，還有硬體如，玻璃窗、招牌、造景、房間進水等，則達3億元。
吳炫東還說，以目前各旅宿業及景點遭受風災來看，需1週才能讓遊客有信心來玩，而達原有的水準及景觀，則要1個月的恢復期，因此急需中央政府的協助與重視，否則在陸客縮減與風災的雙重打擊下，墾丁觀光恐面臨崩盤。
(中時)
關鍵字：墾丁
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