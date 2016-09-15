路樹倒塌無數 支援機具運抵金門

我要評比

颱風莫蘭蒂以摧枯拉朽之勢橫掃金門，造成全島路樹倒塌無數，阻礙交通；在立委楊鎮浯協調下，從台灣各地支援來的電鋸等設備和人力傍晚抵達金門，將投入金門災後重建工作。

由於金門地區大型機具不足，金門籍立委楊鎮浯協請消防署統整全台可支援機具調往金門使用，並協調台電派20多位技術人員到金門支援搶修，盡速恢復供電；他同時協調國防部派遣C130軍機載運機具及人員前往金門。

依消防署資訊，下午5時25分軍方C-130H型機、編號C626從松山機場起飛，5時48分降落台中清泉崗機場；6時15分從清泉崗機場裝載後再次起飛，6時52分降落金門尚義機場，由金門縣政府人員接駁。

楊鎮浯辦公室表示，各地支援鏈鋸有台北市50部、人力7名；新北市20部；台中市65部、人力5名；彰化縣9部；南投縣12部；桃園10部。此外，還有台電支援人力20名及相關個人裝備，總計鏈鋸166部、人力32名。

各縣市支援金門救災資源包括，台北市支援鏈鋸50部，人力7名；新北市支援鏈鋸20部；台中市支援鏈鋸65部，人力5名；彰化縣支援鏈鋸9部；南投縣支援鏈鋸12部；桃園市支援鏈鋸10部；台電支援人力20名及相關個人裝備，總計鏈鋸166部，人力32名。1050915

(中央社)