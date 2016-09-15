3人登中央山脈南二段失聯 家屬等待

3名男子從台東縣入山攀登中央山脈南二段，預計今天從南投縣信義鄉下山，但3人昨天失聯，家屬等待尚未報案，保七警今天到南投端登山口等候未果。

來自北部的羅姓、吳姓、蔡姓男子10日從台東縣向陽登山口進入玉山國家公園，攀登中央山脈南二段，預計今天從南投縣信義鄉東埔登山口下山，但此3人登山隊在颱風莫蘭蒂過境後，加上山區通訊死角，3人與玉山國家公園管理處、家屬失聯。

警政署保安警察第七總隊第六大隊、玉山國家公園管理處今天各派3人、1人，前往東埔登山口等候，從上午9時守候到晚間7時，仍未見3人；明天上午7時將再派人前往登山口守候，由於登山行程可能延誤，仍在計畫容許範圍，家屬尚未正式報案求救。

保七總隊第六大隊長黃建智說，3人由台東縣境內入山，是向台東縣政府警察局申請入山許可，行程由台東縣警局管控，台東縣警局昨天已通報此3人失聯，且南二段行程橫跨台東、高雄、南投三縣市，究竟3人身在何處，實在難斷定。

黃建智說，雖然家屬尚未正式報案，但明天仍持續派員到東埔登山口守候，希望3人只是行程延誤，後續若需進一步搜救，將由南投縣、台東縣警消單位協調任務分配及搜索區域。1050915

(中央社)