蓮舫當選 綠委：台灣不能只有溫情主義
民進黨立委管碧玲今天針對台裔日籍參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁表示，台灣人雖喜歡蓮舫，但台灣的國際地位不能只有溫情主義；日本民進黨是親中政黨，要保持觀察。
台裔日籍參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，民進黨發言人邱莉莉今天說，給予最誠摯的恭賀，也期待與台灣關係深厚的蓮舫，未來能持續深化兩黨間的互動。
對此，民進黨立委管碧玲今天受訪時表示，恭喜蓮舫，但日本民進黨本來就是親中政黨，所以還是要保持觀察，台灣人雖然喜歡蓮舫，但攸關台灣的國際地位不能只有溫情主義，該講的話還是要講。
管碧玲說，蓮舫日前指中華民國被中華人民共和國繼承，所以她的國籍應自動失效，但這個看法是錯的，對台灣產生很大的傷害。
管碧玲指出，聯合國秘書長潘基文曾指出，聯合國的2758號決議文，並沒有處理台灣問題，只處理中華人民共和國在聯合國的代表權，蓮舫不能錯誤理解，就認為台灣被中國大陸繼承，那是陸方的論調，連日本政府都不這樣看，希望蓮舫能夠改進她的看法。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則表示，蓮舫現在是日本最大在野黨黨主席，站在台灣的立場，未來在台日溝通上，也希望能借重她的力量，盼她能夠扮演好台日間更好的溝通橋梁的功能，也歡迎她用日本最大在野黨黨主席的身分來台交流。1050915
(中央社)
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