颱風高雄擱淺4漁船 先行移除油料

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颱風莫蘭蒂昨天侵襲高雄地區，造成高雄港第一港口北防波堤4艘漁船碰撞後擱淺及一名船員落海死亡；港務單位今天研商，將先行移除漁船上的油料。

莫蘭蒂颱風來襲時風強雨大，造成「順天606號」等4艘漁船因斷纜漂流碰撞，隨後擱淺在高雄港第一港口北防波堤，警消平安救出受困船員22人，落海失蹤船員陳姓男子經警消和海巡人員漏夜搜尋，今天在擱淺附近海面尋獲打撈上岸。

對於4艘擱淺的漁船處理方式，高雄港務分公司邀集海洋局、海巡署、船主等研商，其中2艘未傾斜的漁船在移除油料後拖離現場，並移除其他2艘傾斜漁船的船上油料。

未傾斜的2艘漁船富冠606號、富冠707號，船上各自存油尚有200多公秉，由於漁船重量讓現場待命的小拖船無法順利拖離，因此將先移除船上油料後，再行拖離。

另外，2艘傾側漁船順天606號、永興發168號，也正由船主與專家評估如何抽取油料，防止船上油料外漏汙染海域，同時現場已布設攔油索，並投放吸油棉吸取海面油汙。1050915

(中央社)