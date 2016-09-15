前進東協 政大將開設東南亞語文系

馬來西亞政治大學校友會發表聲明表示，政大教務長兼代外語學院院長于乃明訪問大馬時透露，為配合政府的「新南向政策」，政大將開設東南亞語文系拉近與東協關係。

馬來西亞政大校友會聲明中表示，于乃明是政大日本語文學系的創系主任，目前也兼任外語學院院長，為了配合總統蔡英文推出的「新南向政策」，將運用現有資源逐步設置東南亞各國語文系，其中暫定先設立越南語文學系，未來不排除設立馬來西亞語文學系。

另外，聲明也引述于乃明在大馬招生的話表示，從2012年期政大設置單獨招生制度以來，今年6月第一批單招學生已經畢業，而這項招生政策提供大馬學子到政大深造的更多機會。若有意到政大升學的學子，可以瀏覽官方網站http://www.nccu.edu.tw申請。1050915

(中央社)