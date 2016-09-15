廣東成大陸月餅銷量冠軍省份

據阿里巴巴統計，近1個月，中國大陸月餅銷量最多的前3名省份為是廣東，占比21.36％，浙江、江蘇僅隨其後。月餅銷量最高的品種是冰皮月餅，蛋黃月餅則排名第2，五仁月餅排名第3，接著是雲腿月餅、水果月餅、鮮肉月餅和榴槤月餅等。

(工商)