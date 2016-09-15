回饋社區！南強工商友善校園志工日
新北市南強工商舉辦「友善校園、有愛社區，南強志工日」活動，南強工商一直以來，致力於營造友善校園風氣以及提升學生人文素養，不僅於103年度榮獲新北市友善校園卓越學校獎，南強志工日更是歷年堅持不輟的活動。
南強工商全體師生集結在操場，同學們手中拿著各式掃具，排列著整齊的隊形，精神奕奕準備出發前往周邊社區進行打掃淨街服務，路線從最近的寶興社區開始，最遠甚至到達新店捷運站的碧潭。
沿途同學們化身為環保小尖兵，不放過路磚縫隙的菸蒂、路人隨手丟棄的紙屑、飲料瓶，甚至是檳榔渣、沾滿泥水的塑膠袋，抑或是腐壞發臭的食物，南強學生們都不吝於彎下腰，頂著陽光留著汗水為社區民眾服務，南強的學生們都知道，「環境保護」不該淪為口號，而是每一個人必須加以正視、更是責無旁貸的事情。
南強汽車科學生，在校園駐點提供社區汽車美容服務，而資訊科學生也不落人後，開設電腦維修站提供附近居民免費的電腦檢修服務。
南強工商指出，營造友善校園風氣已行之有年，進而推動社區服務、關懷在地文化，最大的意義在於培養南強學子發揮推己及人，為善最樂的精神。
社區淨街服務當日，有許多南強同學憑自發精神自備掃具，沿途偶遇附近居民都會主動道早問好，在一聲聲彼此道「早安」、「您好」之中，化解了隔閡，在主動釋出善意的行動中，感受到人與人之間的友好與溫暖。
南強志工日打掃淨街服務，隨之淨化的不只是社區環境，還有我們的心靈，南強工商的孩子們設身處地為他人著想、身體力行為社區服務，最終也實踐了關懷學習的真諦。
(中時)
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